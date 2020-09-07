وقال صفا : باذن الله القادم افضل، فانتهاء قرعة المونديال بنجاح لا يعني أن العمل انتهي بل علينا العمل أكثر وأكثر من اجل تحقيق النجاح المطلوب والوصول الي أهدافنا بعيدة المدي في المونديال" ، وأشار إلي أن كتيبة كرة اليد المصرية تختلف بطبيعتها ودائما بداخلها طاقات كبيرة وتركيز من أجل الريادة العالمية.
وعن كواليس اختيار المجموعة السابعة واختيار اللعب مع العملاقين السويد والتشيك وممثل امريكا الجنوبية قال مؤمن صفا: كل القوي العظمي تم توزيعها علي المجموعات وبالتالي لا يوجد مجموعة سهلة، وكانت هناك بالفعل مجموعات أقل صعوبة من المجموعة الحالية ولكن الطريق في المستقبل اصعب ويضع في طريقك مثلا بطل العالم وأوربا.
وأوضح أنه تم الاتفاق على ترك حرية الاختيار للمدير الفني للمنتخب المصري وطالبت برفع الضغوط النفسية من عليه وتركه يفعل ما يشاء واتفق معي صديق العمر هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد، مضيفا "باذن الله نواصل تحقيق النجاح ونطالب المصريين بالدعوات من أجل الوصول إلي أعلي مراتب النجاح".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمين صندوق اتحاد اليد: القرعة خطوة ناجحة نحو أهداف أكبر في المونديال.. ومجموعتنا ليست سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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