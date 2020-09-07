أمين صندوق اتحاد اليد: القرعة خطوة ناجحة نحو أهداف أكبر في المونديال.. ومجموعتنا ليست سهلة

أكد مؤمن صفا امين الصندوق باتحاد كرة اليد وجنرال العمليات في الاتحاد ، أنه رغم النجاح الكبير الذي تحقق في حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال " مصر 2021 "، لكنها تبقي خطوة نحو اهداف الاتحاد الكبيرة من النسخة الاقوي من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل.

وقال صفا : باذن الله القادم افضل، فانتهاء قرعة المونديال بنجاح لا يعني أن العمل انتهي بل علينا العمل أكثر وأكثر من اجل تحقيق النجاح المطلوب والوصول الي أهدافنا بعيدة المدي في المونديال" ، وأشار إلي أن كتيبة كرة اليد المصرية تختلف بطبيعتها ودائما بداخلها طاقات كبيرة وتركيز من أجل الريادة العالمية.

وعن كواليس اختيار المجموعة السابعة واختيار اللعب مع العملاقين السويد والتشيك وممثل امريكا الجنوبية قال مؤمن صفا: كل القوي العظمي تم توزيعها علي المجموعات وبالتالي لا يوجد مجموعة سهلة، وكانت هناك بالفعل مجموعات أقل صعوبة من المجموعة الحالية ولكن الطريق في المستقبل اصعب ويضع في طريقك مثلا بطل العالم وأوربا.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ترك حرية الاختيار للمدير الفني للمنتخب المصري وطالبت برفع الضغوط النفسية من عليه وتركه يفعل ما يشاء واتفق معي صديق العمر هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد، مضيفا "باذن الله نواصل تحقيق النجاح ونطالب المصريين بالدعوات من أجل الوصول إلي أعلي مراتب النجاح".