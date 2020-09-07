تقاير جزائرية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن تقدم مسؤولي النادي الأهلي، بعرض قيمته 2.5 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات النجم يوسف بلايلى، جناح فريق أهلى جدة السعودي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي
وأوضحت التقارير أن الأهلي يسعى لاستغلال رغبة النجم الجزائري فى الرحيل عن صفوف الفريق السعودي، من أجل الحصول على خدماته.
من جانبه ذكرت قناة "الهداف" الجزائرية، أن الأهلي تقدم بعرض لضم النجم الجزائرى يوسف بلايلى، جناح فريق أهلى جدة السعودي، بقيمة 2.5 مليون يورو.
وأضافت القناة الجزائرية، أن والد اللاعب، يتفاوض حاليا مع 3 أندية وهى الأهلى، فياريال الإسباني وأنقرة سبور التركي، لإنضمام اللاعب أى فريق منهم.
الجدير بالذكر أن النجم الجزائرى، دخل فى مشاكل مع إدارة أهلى جدة السعودي، بعد رفضه العودة إلى السعودية، بعد عودة منافسات الدوري السعودي، عقب توقف استمر أكثر من 4 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
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