نيوكاسل يونايتد يبرم أولي صفقاته الصيفية ويقترب من الثانية

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، مع الأسكتلندي الدولي ريان فرازر، لمدة 5 أعوام في صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد فرازر مع بورنموث في يونيو الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا، وينتقل إلى نيوكاسل دون مقابل.
ويسعى نيوكاسل أيضا لحسم صفقة جمال لويس ظهير أيسر نوريتش غدا الثلاثاء.
يذكر أن فرازر، 26 عامًا، أنضم إلى كالوم ويلسون زميله السابق في بورنموث، والذي انتقل في وقت سابق اليوم لصفوف نيوكاسل مقابل 20 مليون جنيه استرليني.
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