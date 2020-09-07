شاهد - وليد سليمان يسجل هدفًا قاتلًا للأهلي في شباك الحرس

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل وليد سليمان نجم الأهلي هدف التقدم لفريقه أمام حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

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