نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان يتخطي الكشف الطبي لبيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تخطي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الجديد، الكشف الطبي للنادي بنجاح اليوم الاثنين، عقب تقديمه لوسائل الإعلام.
وأعلن بيراميدز، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن تعاقده مع رمضان لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2025، وأنهى جميع الإجراءات، بعد شراء عقد اللاعب من ناديه السابق، هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
يذكر أن رمضان صبحي بدأ قطاع الناشئين بالأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2013، مع المدير الفني الأسبق محمد يوسف.
وانتقل رمضان في صيف 2016 إلى ستوك سيتي الإنجليزي، ثم إلى هيدرسفيلد تاون، وعاد للمارد الأحمر معارا في شتاء 2019، لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى بيراميدز.
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