نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يَعبر الحدود بثنائية ويقترب خطوة مهمة من لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عَبر الأهلي من كمين حرس الحدود بعدما نجح في الفوز عليه بملعبه بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد "المكس" ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدين المارد الأحمر بهذا الفوز للاعبه وليد سليمان، والذي سجل هدف المباراة الوحيد والفوز بالنقاط الثلاث في الدقيقة 85، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

الشوط الأول

بدأ اللقاء على عكس التوفعات حيث هاجم فريق حرس الحدود صاحب الأرض منذ الدقيقة الأولى معتمدًا على الكرات العرضية من الناحية اليمنى واليسرى للثنائي حسن مجدي وحامد خالد.

وفي الدقيقة ٥ مرر خالد سامي مدافع الحرس للأهلي قابلها إبراهيم كونيه برأسه أعلى عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي.

ورد الأهلي سريعا بتمريرة من الجهة اليمنى بتمريرة عرضية من أحمد الشيخ ارتطمت بمدافع الحرس محمد الشبيني وتصل للسنغالي أليو بادجي الذي سدد الكرة لكن أحمد السعدني حارس أصحاب الأرض أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة ١٢ انطلق حسن مجدي من الناحية اليسرى وراوغ أحمد الشيخ وسدد الكرة وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى حرس الحدود.

وكاد السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي أن يستغل خطأ محمد الشبيني مدافع الحرس لكن أحمد السعدني حارس أصحاب الأرض أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة ١٧ أهدر الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول بعدما وصلت الكرة لمروان محسن الذي سدد الكرك بغرابة بجوار القائم الأيسر لأحمد السعدني حارس الحدود، ثم عرضية أخرى من علي معلول أبعدها محمد عبد الفتاح "تاحا" ببراعة قبل وصول الكرة لرأس مروان محسن.

ومع حلول الدقيقة ٣٣ مرر حسن مجدي ظهير أيمن حرس الحدود كرة عرضية لكن محمد عبد اللطيف "جريندو" ارتكب خطأ مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ثم أتبعه حمدي فتحي بتصويبة بعيدة عن مرمى أصحاب الأرض.

ومرر حمدي فتحي كرة طولية من وسط الملعب إلى مروان محسن في الدقيقة ٣٧ لكنه تسديدته الضعيفة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى حرص الحدود، ثم رأسية مرة أخرى من نفس اللاعب لاقت مصير سابقها.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذ الشوط الأول دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

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ومع بداية الشوط الثاني دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأول تغييراته بالدفع بوليد سليمان بدلا من أحمد الشيخ في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 51 انطلق محمد عبد المجيد لاعب حرس الحدود من الناحية اليمنى وراوغ ياسر إبراهيم بمهارة عالية ليتدخل محمد الشناوي ويتصدى للكرة ببراعة ويحافظ على مرماه من محاولة هجومية خطيرة.

ورد أليو بادجي مهاجم الأهلي سريعا بعدما قطع الكرة من مصطفى جمال لاعب وسط الحدود وراوغ محمد الشبيني ليسدد قوية لكن كرته أمسك بها الحارس أحمد السعدني.

ومع حلول الدقيقة 56 لجأ محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود إلى دكة البدلاء حيث دفع بتوني لوكاسا بدلا من جوميز لتنشيط الشق الهجومي للفريق صاحب الأرض.

وسدد المالي أليو ديانج كرة قوية وصلته على حدود منطقة جزاء سموحة من لوكاسا لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لأحمد السعدني حارس حرس الحدود في محاولة أخرى للفريق الأحمر لهز الشباك.

وفي الدقيقة 63 لجأ فايلر لدكة البدلاء مرة أخرى بالدفاع بالثنائي محمد هاني وجونيور أجاي بدلا من جيرالدو ومروان محسن، ويحصل علي معلول على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى وينفذها الظهير الأيسر الدولي التونسي ويخرج أحمد السعدني من مرماه ويمسك بالكرة بعدما ارتقى أعلى من الجميع.

وفي الدقيقة 76 مرر محمد هاني الكرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها وليد سليمان برأسه لكن كرته وصلت في يد أحمد السعدني حارس مرمى أصحاب الأرض.

ومع حلول الدقيقة 80 قرر فايلر إشراك محمد مجدي "أفشة" بدلا من أحمد فتحي وذلك لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر مع اقتراب المباراة من الوصول لخط النهاية، ليرد محمد حليم مدرب الحدود بالدفع بنانا أنتوي بدلا من إبراهيم كونيه، وأيوب بن مشارك بدلا من مصطفى جمال المصاب.

وحصل أصحاب الأرض على ركلة حرة مباشرة لكن رأسية محمد الشبيني مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 85 ومن عمل ثنائي بين وليد سليمان وجونيور أجاي مرر الأخير الكرة إلى "حاوي" الأهلي ليسدد الكرة رائعة داخل الشباك معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر في المباراة.

وفي الدقيقة 85 ومن عمل ثنائي رائع بين وليد سليمان وجونيور أجاي مرر الأخير الكرة إلى "حاوي" الأهلي ليسدد الكرة رائعة داخل الشباك معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر في المباراة.

بعد الهدف الأول للأهلي رمى محمد حليم المدير الفني للحدود بأوراقه الهجومية من أجل إدراك التعادل، ليحتسب حكم المباراة أحمد الغندور 6 دقائق وقت بدل من الضائع شهدت هذه الدقائق ركلة حرة مباشرة لفريق حرس الحدود من على منطقة جزاء الأهلي لكنها مرت بسلام، ويدفع فايلر بأيمن أشرف بدلا من أليو بادجي لتأمين النتيجة في الوقت المتبقي، ويسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي، وينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 68 مواصلا صدارته لترتيب الدوري المصري فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 محتلا المركز الثالث عشر.