نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة بيراميدز صفقة انتقال رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، والذي رفض الاستمرار في صفوف النادي الأهلي بشكل نهائي.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي بيراميدز وقعت عقدا مع رمضان صبحي لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات؛ لتحقيق أكبر استفادة فنية من اللاعب خلال السنوات المقبلة.

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وكان عرض بيراميدز يتضمن التعاقد مع رمضان لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، إلى جانب زيادة راتب اللاعب الذي يتقاضاه سنويا.

واتفق نادي بيراميدز مع اللاعب على حصوله على ما يقرب من 33 مليون جنيه، إلى جانب منح نادي هيدرسفيلد مبلغ مالي لحسم صفقة رمضان صبحي.

يذكر أن رمضان صبحي شارك مع فريق الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى المصرؤ، سجل خلالهم 17 هدفا، و صنع 13 تمريرة حاسمة، فيما خاض 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، محرزا هدفان إلى جانب صناعة 3 أهداف آخرين، كما شارك العفيجى فى 3 مواجهات بكأس السوبر المحلى، إلى جانب مشاركته 8 مباريات فى الكأس، أحرز خلالهم 3 أهداف.