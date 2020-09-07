برشلونة يتخذ خطة مفاجئة لتأمين الجوهرة الثمينة

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ نادي برشلونة في البحث عن تجديد تعاقده جوهرتة الثمينة أنسو فاتي خلال الفترة المقبلة من أجل تأمين مستقبله على أرضية الكامب نو لأطول وقت ممكن.
وجاءت إنفجارة اللاعب الشاب مع المنتخب الإسباني كجرس أنذار للنادي الكتالوني من أجل بحث إمكانية توقيع تعاقد طويل الأمد مع فاتي.
ووفقاً لقناة ‘‘كواترو‘‘ الإسبانية فإن البلوغرانا قلق جدا على مستقبل فاتي خاصة بعد تولي خورخي مينديز إدارة أعماله.
ومن جهه يملك فاتي بند في برشلونة يسمح له بكسر تعاقده مقابل 170 مليون يورو، وهو مبلغ ليس كبير على الأندية التي تطمح في التعاقد مع الجوهرة.
ومن المنتظر أن يعمل النادي الكتالوني في الفترة المقبلة على توقيع أول عقد إحترافي لفاتي، مع رفع قيمة كسر العقد إلى 400 مليون يورو.
يذكر أن فاتي أصبح اصغر لاعب يُسجل هدف في تارخي منتخب إسبانيا، حيث هز شباك أوكرانيا بهدف في رباعية بلادة، عن عمر يُناهذ عمر 17 عامًا و 311 يومًا.
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