نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عبور الحدود.. كم نقطة تفصل الأهلي عن لقب الدوري الممتاز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق الأهلي زحفه نحو اللقب الـ42 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على فريق حرس الحدود بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ستاد "المكس" بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

جاءت ثنائية الأهلي في شباك حرس الحدود عن طريق وليد سليمان، ومحمد مجدي "أفشة" بالدقيقتين 85، 96 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي إلي 68 نقطة (22 انتصار – 2 تعادل – 1 هزيمة) ويعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني في المسابقة برصيد 51 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من قمة الدور الأول ليصبح رصيده الفعلي 48 نقطة.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري الممتاز رسميًا؟

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يتبقي للنادي الأهلي 9 مباريات في بطولة الدوري الممتاز بـ (27 نقطة)، يحتاج منها المارد الأحمر 8 نقاط فقط لحسم تتويجه باللقب المحلي للمرة 42 في تاريخه بشكل رسمي، حيث سيرتفع رصيده إلي (76 نقطة)، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن للزمالك الوصول إليه حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية (75 نقطة).

أما فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه حال فوزه في مبارياته الـ9 المتبقية بالدوري الممتاز هو (74 نقطة) مما يجعله بعيدا عن لقب البطولة بشكل كبير.

تعرف على موعد تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز

ويستطيع الأهلي التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز حال فوزه في مبارياته الثلاث القادمة ضد الإسماعيلي يوم 11 سبتمبر، والإتحاد السكندري يوم 14 من الشهر نفسه، ومباراة مصر المقاصة بالجولة 28 والتي لم يتحدد موعدها حتي الآن، حيث سيصل في هذه الحالة لـ77 نقطة.

كما يمكن للمارد الأحمر حسم اللقب قبل مواجهة مصر المقاصة، وذلك حال الحفاظ على انتصاراته وتعثر فريق الزمالك في أي مباراة قادمة له ببطولة الدوري الممتاز.