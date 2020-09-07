نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة - حرس الحدود 0 × 2 الأهلي - الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزًا صعبًا على حساب حرس الحدود بعدما نجح في الفوز عليه بملعبه بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد "المكس" ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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