الرياضة

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على حرس الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد المكس، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعداء بتحقيق الفوز في تلك المباراة الصعبة، وأمام فريق يلعب كرة جيدة، وكان هناك صعوبة في تحقيق الفوز، لكننا سعداء بتحقيقه في النهاية".

وأضاف :"الإصابات جعلتنا ندفع باللاعبين في غير مراكزهم، والموقف هو من فرض علينا هذا الأمر".

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وعن موقف محمود كهربا لاعب الفريق قال :"هذه المباراة هي الأخيرة في إيقاف كهربا، ولكن علينا أن نؤكد بأنه يحتاج إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى أفضل مستوياته".

وتابع :"فخلال الفترة الماضية كان يكتفي بالتدريب فقط، ومن الممكن أن ندفع به في المباراة المقبلة في بعض الدقائق خاصة وأنه لن يكون جاهزا من الناحية البدنية في الوقت الحالي".

وأوضح :"أداء كهربا هو من سيحدد موقفه من المشاركة في المباريات واستمراره ولكن علينا أن نضع في أذاهننا بأنه ليس جاهزا من الناحية البدنية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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