نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: من ينتقدني هم أطفال بعمر 9 أو 10 سنين! في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال هاني عقب نهاية المباراة :"مكسب مهم للغاية في بطولة الدوري وأوجه الشكر للاعبين الذين لم يقصروا".
وتابع :"مع الروح والإصرار نجحنا في حصد الانتصار وتحقيق فوز مهم للغاية يمنحنا الثقة في الدوري وقبل بطولة دوري أبطال إفريقيا".
وعن الانتقادات :"من ينتقدني هم أطفال بعمر 9 أو 10 سنين ولن أضع تركيزي في هذا الأمر على الإطلاق".
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 68 مواصلا صدارته لترتيب الدوري المصري فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 محتلا المركز الثالث عشر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم الأهلي: من ينتقدني هم أطفال بعمر 9 أو 10 سنين! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.