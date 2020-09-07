نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيعة يكشف سر تأخر فوز الأهلي على حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين سجلهم وليد سليمان ومحمد مجدي آفشه في الدقائق العشر الأخيرة من ربع المباراة.

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وأضاف ربيعة عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة والمكسب جاء متأخرا لكن على الجماهير أن تفهم بأن الفرق أمام الأهلي تبذل أقصى جهد".

وواصل "فريق حرس الحدود يلعب كرة مميزة، والحمد لله على المكسب المهم للغاية وإن شاء الله نواصل سلسلة الاستمرار في الفترة المقبلة".

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 68 ليواصل بهم صدارته لترتيب الدوري المصري ويقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري.