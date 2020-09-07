الأهلي يواصل تحليقه منفردًا على القمة.. ويهزم الحرس بثنائية نظيفة

فاز النادي الأهلي على فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، في الدقيقتين 86 و96 من أحداث المباراة، التي جمعت الفريقين في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة، ليحلق منفردًا على قمة الجدول، ويواصل مسيرته الناجحة للاحتفاظ بدرع الدوري.

قدم الأهلي مباراة جيدة، ونجح في السيطرة على معظم فتراتها، وأهدر العديد من الفرص للتهديف، بسبب عدم التوفيق حتى تمكن وليد سليمان من تسجيل هدف التقدم، الذي فتح الباب أمام محمد مجدي أفشة لتسجيل الهدف الثاني قبل النهاية بدقيقة واحدة.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأحمد فتحي، وعلي معلول، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، وأحمد الشيخ، وجيرالدو، وأليو بادجي، ومروان محسن, قبل أن يجري السويسري عدة تغييرات بنزول وليد سليمان ومحمد هاني وأجايي ومحمد مجدي أفشة وأيمن أشرف، بدلًا من أحمد الشيخ وجيرالدو ومروان محسن وأحمد فتحي وبادجي.

الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول شهدت اندفاعا هجوميا لفريق حرس الحدود، وسط تمركز جيد لدفاعات الأهلي. الدقيقة السابعة تشهد الفرصة الأولى للأهلي على مرمى حرس الحدود، من عرضية مميزة لأحمد الشيخ أربكت دفاعات المنافس، ووصلت أمام بادجي، الذي سددها ضعيفة في يد حارس مرمى حرس الحدود.

فرصة هدف لبادجي ضاعت في الدقيقة 15، بعد كرة خاطئة من دفاع حرس الحدود، لكن حارس مرمى المنافس نجح في إنقاذ الكرة من أقدام بادجي.

الدقيقة 17 فرصة هدف آخر ضائع للأهلي عن طريق مروان محسن، الذي تلقي تمريرة عرضية رائعة من بادجي، لكنه سددها في شباك الحرس من الخارج، مهدرا فرصة الهدف الأول للأهلي.

الدقيقة 19 تشهد عرضية رائعة من علي معلول على حدود منطقة الجزاء، أنقذها تاحا مدافع الحرس وأبعدها إلى ركلة ركنية.

بقية أحداث الشوط حتى ربع الساعة الأخيرة لم تشهد فرصا حقيقية للفريقين، وتخللتها عدة محاولات للأهلي عن طريق مروان محسن وأليو بادجي، وعدة محاولات للاعبي الحرس لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، ليطلق الحكم أحمد الغندور صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

أجرى السويري رينيه فايلر التغيير الأول بنزول وليد سليمان بدلًا من أحمد الشيخ مع بداية أحداث الشوط الثاني، الذي باغت فيه حرس الحدود دفاعات الأهلي بهجمة من الجبهة اليسرى، بعد أن مر جريندو بالكرة لينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية للغاية ينقذها محمد الشناوي ببراعة.

وينشط الأهلي هجوميًّا في الدقيقة الـ50 من خلال رأسية لمروان محسن يتصدى لها حارس الحدود أحمد السعدني، الذي عاد للتألق مجددًا في الدقيقة 52 لينقذ مرماه من هدف محقق، بعد انفراد أليو بادجي بمرمى الحرس.

الدقيقة 61 تصويبة قوية للأهلي عن طريق أليو ديانج تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى حرس الحدود، وبعدها يحاول حرس الحدود اختراق دفاعات الأهلي عن طريق خالد سامي وجيرندو، لكن دون خطورة على مرمى الشناوي.

ويجري رينيه فايلر تغييرين في الدقيقة 63 بنزول محمد هاني وجونيور أجايي بدلًا من جيرالدو ومروان محسن لتدعيم القدرة الهجومية للفريق، وبعد مرور ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني.

الدقيقة 70 تشهد عرضية سهلة من علي معلول في يد حارس المرمى أحمد السعدني دون خطورة على مرمى الحرس.

Advertisements

ويتراجع حرس الحدود ويتكتل دفاعيًّا أمام هجوم الأهلي، وتشهد الدقيقة 77 كرة رأسية من وليد سليمان بعد عرضية تلقاها من محمد هاني، يتصدى لها حارس مرمى الحدود ويمنع فرصة هدف للأهلي.

في الدقيقة 80 فايلر يجري تغييرًا بنزول محمد مجدي أفشة بدلًا من أحمد فتحي، في محاولة جديدة لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى حرس الحدود.

وتشهد الدقيقة 86 تسجيل وليد سليمان الهدف الأول للأهلي، بعد تمريرة بينية رائعة من جونيور أجايي يسددها وليد بشكل أروع في مرمى حرس الحدود.

الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الثاني تشهد عدة محاولات لفريق حرس الحدود، ولكن دون تأثير على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 96 ينجح محمد مجدي أفشة في إضافة الهدف الثاني من كرة عرضية رائعة للنيجيري جونيور أجايي، سددها بقوة في شباك الحرس لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة للأهلي.