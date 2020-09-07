فايلر: سعداء بالفوز على الحدود.. ورغبتنا في الفوز كانت كبيرة

رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الأسبوع 25 لبطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، ليواصل مسيرته نحو الاحتفاظ باللقب.

وقال فايلر فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الفريق يعاني من غيابات عديدة، وهو ما يضطره إلى توظيف بعض اللاعبين في مراكز مختلفة عن مراكزهم، وهو أمر إيجابي أن يكون هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في عدة مراكز.

وأضاف أن الأهلي كان لديه رغبة واضحة في تحقيق الفوز أمام فريق مميز وهو حرس الحدود، الذي قدم مباراة جيدة ولعب مباراة مفتوحة.

وتطرق فايلر إلى موقف محمود عبد المنعم «كهربا»، وأكد أن مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة سوف تكون بصورة تدريجية، خاصة أنه كان بعيدًا لفترة طويلة عن المباريات الرسمية التي تحتاج إلى جاهزية بدنية وفنية.