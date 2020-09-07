هاني: حققنا فوزًا مهمًّا على الحرس.. واقتربنا كثيرًا من اللقب

محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حرس الحدود

مساء اليوم، ضمن مشوار الفريق نحو حسم اللقب والتتويج مبكرًا ببطولة الدوري، للتفرغ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعبر هاني عن سعادته بالفوز، وروح الفريق وقتاله المستمر حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، التي أحرز خلالها هدفين متتاليين، ليحصد نقاط المباراة الثلاث، ويرفع رصيده إلى النقطة رقم 68، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى 8 نقاط فقط على التتويج المبكر بلقب بطولة الدوري.

وشدد هاني على أن تركيزه وجميع زملائه منصب بالكامل على الملعب والالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، دون الالتفات إلى الانتقادات في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، لأن جميع اللاعبين يعرفون هدفهم الواضح، وهو الاستمرار في تحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات لإسعاد جماهير الأهلي الغفيرة في كل مكان.