الرياضة

إيطاليا تنتصر على هولندا.. والبوسنة تخسر من بولندا في دوري الأمم الأوروبية

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فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الهولندي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

"نيكو باريلا" سجل هدف المباراة للإيطاليين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من زميله إيموبيلي من الجهة اليمنى، ليحصد منتخب بلاده نقاط المباراة.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد المنتخب الإيطالي للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد منتخب هولندا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، فاز المنتخب البولندي على نظيره المنتخب البوسني بهدفين مقابل هدف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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