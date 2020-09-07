طائرة الأهلي رجال تفوز على القناة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق القناة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداء قويا من جانب الفريق، الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وبهذه النتيجة تمكن الفريق من مواصلة عروضه القوية، ونجح في الحفاظ على سلسلة الانتصارات التي يحققها منذ استئناف النشاط الرياضي بالفترة الماضية.