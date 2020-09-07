ميدو: غياب الجماهير أفاد منافسي الأهلي والزمالك

أكد أحمد حسام ميدو أن غياب الجماهير عن الملاعب المصرية أفاد منافسي الأهلي والزمالك والفرق غير الجماهيرية بشكل عام. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "غياب الجماهير أزال أكثر من 30% من الضغوطات الواقعة علي مُنافسي الأهلي والزمالك". وأضاف: "غياب الجماهير جعل الفرق تواجه الأهلي والزمالك دون خوف وتعمل على بناء الهجمة دون ضغوطات". وختم حديثه قائلا: "الزمالك فاز على الطلائع بصعوبة وكذلك الأهلي اليوم أمام الحرس، فغياب الجماهير أصبح مفيدا للغاية بالنسبة لمنافسي الأهلي والزمالك". وكان الأهلي فاز اليوم على حرس الحدود بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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