حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة في شباك ضيفه نادي مصر في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وحرص عمر الوحش، قائد الاسماعيلي ،على إهداء الهدف الأول الذي أحرزه في مرمى شباك نادي مصر، إلى محمد حمص مدرب الفريق، وقائد الدراويش السابق. يذكر أن محمد حمص قائد الإسماعيلي كان يرتدي قميص رقم "٨”، والذي يرتديه الأن قائد الدراويش الجديد عمر الوحش.

يذكر أن عمر الوحش أحرز ٣ أهداف في ٤ مباريات، شارك بها مع الإسماعيلي خلال الفترة الماضية.

يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة بجدول ترتيب الدوري العام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الوحش يهدي هدفه في شباك نادي مصر لـ محمد حمص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.