الوحش يهدي هدفه في شباك نادي مصر لـ محمد حمص

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة في شباك ضيفه نادي مصر في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.
يذكر أن محمد حمص قائد الإسماعيلي كان يرتدي قميص رقم "٨”، والذي يرتديه الأن قائد الدراويش الجديد عمر الوحش.
يذكر أن عمر الوحش أحرز ٣ أهداف في ٤ مباريات، شارك بها مع الإسماعيلي خلال الفترة الماضية.
يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة بجدول ترتيب الدوري العام.
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