باب واتقفل.. الأهلي عن انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

أكدت إدارة الأهلي أن قصة انتقال رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هدرسفيلد الإنجليزي إلى بيراميدز لا يخصهم. وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة :" ليس لنا علاقة بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز". وأضاف:" الإعارة انتهت في 30 يونيو وهو رفض العرض الأحمر وأختار الإنتقال لــ بيراميدز رغم اتفاقنا مع هدرسفيلد". وأوضح:" الأمر انتهى وليس لنا علاقة، لاعب أختار طريقه وبيراميدز أشتري عقده من هدرسفيلد وهو حر في وجهته".

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