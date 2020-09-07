مصدر داخل الفريق.. رحيل المدير الفني لـ بيراميدز

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز مصير المدرب الكرواتي أنتى تشاتشيتش مع الفريق في الموسم الجديد.

وأكد المصدر ، فى تصريحات خاصة لــ "دوت الخليج"، ان المدرب الكرواتي تشاتشيتش لن يكن متواجد مع الفريق في الموسم المقبل بعد تعزيز صفوف الفريق ببعض الصفقات المهمة للفريق ، مشيرا إلى أن هناك 3 صفقات جديدة تقترب بعد انضمام رمضان صبحي .

ولم يعلن المصدر عن المدرب الذي سيتولي مهمة الفريق في بداية الموسم المقبل سواء مصري أو أجنبي .