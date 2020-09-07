ترتيب هدافي الدوري المصري عقب هدف وليد سليمان أمام حرس الحدود

فاز الأهلي على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، أحرزهما وليد سليمان ومجدي أفشة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الهدف يرفع وليد سليمان رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف مع الأهلي، ليفصله هدف وحيد عن محمد شريف لاعب إنبي، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، الذي يتصدره عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز برصيد 16 هدفًا.

بهذه النتيجة يواصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود 1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا. 2-محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف. 3- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف. 4- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 8 أهداف. 5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 7 أهداف. 6- والتير بواليا، لاعب الجونة، 7 أهداف. 7- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف. 8- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف. 9- مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، 6 أهداف. 10- فادي فريد، لاعب أسوان، 6 أهداف. 11- أحمد ياسر ريان لاعب الجونة، 5 أهداف. Advertisements 12- محمود علاء لاعب الزمالك، 5 أهداف. 13- جونيور أجاي لاعب الأهلي، 5 أهداف. 14- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف. 15- رامي صبري لاعب إنبي، 5 أهداف. 16- محمد سمير لاعب المقاولون العرب، 5 أهداف. 17- محمد سالم لاعب المقاولون العرب، 5 أهداف. 18- أحمد عبد الباسط شرويدة لاعب حرس الحدود، 5 أهداف. 19- عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود، 5 أهداف. 20- مصطفى سلطان لاعب نادي مصر، 5 أهداف. 21- مروان محسن مهاجم الأهلي، 5 أهداف. 22- باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، 5 أهدف. 23- عمرو مرعي لاعب مصر للمقاصة، 5 أهداف. 24- رجب عمران لاعب وادي دجلة، 5 أهداف. 25- عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، 5 أهداف. 26- محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، 5 أهداف

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