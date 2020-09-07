النصر السعودي يتعاقد مع الكوري كيم جين سو

مع الكوري الجنوبي كيم جين سو، قادمًا من نادي جيونبوك الكوري. أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده ونشر نادي النصر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها:"وقع رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت "قبل قليل" عقدًا رسميًا مع النجم الدولي الكوري الجنوبي كيم جين سو وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين، متمنيين له التوفيق مع النادي العالمي." وسبق لكيم جين سو اللعب لنادي هوفنهايم الألماني قبل اللعب لجيونبوك الكوري.

واحتل نادي النصر المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي، ويستعد لاستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا.

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