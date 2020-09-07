النصر السعودي يتعاقد مع الكوري كيم جين سو

ونشر نادي النصر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها:"وقع رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت "قبل قليل" عقدًا رسميًا مع النجم الدولي الكوري الجنوبي كيم جين سو وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين، متمنيين له التوفيق مع النادي العالمي."
وسبق لكيم جين سو اللعب لنادي هوفنهايم الألماني قبل اللعب لجيونبوك الكوري.
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