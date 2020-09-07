الرياضة

أحمد حسام ميدو يكشف أسرار فوز النادي الأهلي على حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد أحمد حسام ميدو أن فريق الكرة الأول بنادي الأهلي استغل خبرات بعض لاعبيه للفوز على حرس الحدود اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "حرس الحدود قدَّم 60 دقيقة جيدة جدًا، لكن الفوارق الفنية والبدنية حسمت المباراة لصالح الأهلي".

وأضاف: "فايلر استغل خبرات وليد سليمان بالشكل الأمثل خلال مواجهة اليوم وبالفعل بعد نزوله نجح في تسجيل هدف".

واستطاع الأهلي أن يفوز على حرس الحدود اليوم بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حسم لقب الدوري لصالحه بشكل رسمي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد حسام ميدو يكشف أسرار فوز النادي الأهلي على حرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا