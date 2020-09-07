ولدنا صحته زينة .. بيراميدز يحتفل بانضمام رمضان صبحي ويعلن اجتيازه الكشف الطبي

أعلن نادي بيراميدز عن اجتياز رمضان صبحي نجم الفريق المنضم حديثا لـ الكشف الطبي الذي وقع عليه اليوم عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشر الحساب الرسمي لـ بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لـ رمضان صبحي أثناء توقيع الكشف الطبي، وعلق: " ولدنا بخير وصحته زينة....الكشف الطبي تم بنجاح".