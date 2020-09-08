نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام الحضري: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن فريق الأهلي صعب مواجهة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في الدوري المصري الممتاز على نفسه بسبب التراخي وعدم التركيز.

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأهلي "يؤدي" في المباريات السابقة، لكنه ليس الأهلي الذي تعودنا عليه، واللاعبين صعبوا مباراة اليوم علي أنفسهم".

أضاف: "عدم التركيز حتي النهاية كلَّف حرس الحدود خسارة الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لكن الفريق قدَّم مباراة جيدة في المجمل".

وكان الأهلي فاز على الحرس اليوم بهدفين دون رد ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم.