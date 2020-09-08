نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان محسن: هدفنا التتويج بالدوري وبطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محسن عقب المباراة :"الحمد لله على المكسب وأبارك للجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة على الفوز الهام في مباراة اليوم".

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وأضاف :"نجحنا في تحقيق فوز مهم للغاية أمام فريق مميز، ونسعى بأن لا نهتم لما يقال في مواقع التواصل وتركيزنا منصب على التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وتابع :"هدفنا هو إسعاد جماهير الأهلي من خلال الفوز بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا".