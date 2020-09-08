الرياضة

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو أن فريق الكرة الأول بنادي الأهلي استغل خبرات بعض لاعبيه للفوز على حرس الحدود اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "حرس الحدود قدَّم 60 دقيقة جيدة جداً، لكن الفوارق الفنية والبدنية حسمت المباراة لصالح الأهلي".

وأضاف: "فايلر استغل خبرات وليد سليمان بالشكل الأمثل خلال مواجهة اليوم وبالفعل بعد نزوله نجح في تسجيل هدف".

واستطاع الأهلي أن يفوز على حرس الحدود اليوم بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حسم لقب الدوري لصالحه بشكل رسمي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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