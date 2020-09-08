نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو أن فريق الكرة الأول بنادي الأهلي استغل خبرات بعض لاعبيه للفوز على حرس الحدود اليوم في الدوري المصري الممتاز.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "حرس الحدود قدَّم 60 دقيقة جيدة جداً، لكن الفوارق الفنية والبدنية حسمت المباراة لصالح الأهلي".
وأضاف: "فايلر استغل خبرات وليد سليمان بالشكل الأمثل خلال مواجهة اليوم وبالفعل بعد نزوله نجح في تسجيل هدف".
واستطاع الأهلي أن يفوز على حرس الحدود اليوم بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حسم لقب الدوري لصالحه بشكل رسمي.
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