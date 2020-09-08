نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، بعد تألق الاعب اللافت للنظر واستعادته مستواه الذي كان عليه قبل الرحيل عن القلعة البيضاء في الموسم الماضي.

مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم

أكد مصدر مقرب من محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، أن ناديي الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضمه في الصيف المقبل.

Advertisements

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي وبيراميدز، فتحوا خط مفاوضات مع المقاصة للتعاقد مع محمد إبراهيم معرفة الشروط المالية لضم هيما في الموسم الجديد.

وتابع أن محمد إبراهيم يرحب باللعب للأهلي رغم سابق لعبه للزمالك، ولكنه لم يحسم أي من الفريقين الذي سينتقل له في الموسم الجديد سواء الأهلي أو بيراميدز.

وأتم أن المقابل المالي لا يشغل بال محمد إبراهيم بدليل أنه كان يحصل على مقابل مالي في المقاصة أقل مما كان يحصل عليه في الزمالك.