الرياضة

المنتخب المغربي يعود إلى النشاط الرياضي بمواجهة السنغال والكونغو وديا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم، على عودة النشاط الرياضي للمنتخب أن منتخب المغرب  بوديتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية في 9 و13 أكتوبر المقبل، بملعب مولاي عبدالله بالرباط. 

وتعد المواجهتان أول ظهور للأسود منذ توقف الأنشطة الكروية بسبب وباء ، بقيادة المدرب وحيد خليلوزيتش، وذلك ضمن استعدادات الأسود للاستحقاقات المقبلة التي تخص تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2022.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا ويتصدرها برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن موريتانيا،  وسيكون أول ظهور رسمي للأسود أمام منتخب إفريقيا الوسطى، بشهر نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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