سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ألميريا يبحث بجدية إمكانية التعاقد مع صفقة مزدوجة من نادي برشلونة من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري
ووفقاً لصحيفة "سبورت" فإن النادي المملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد بدأ في مفاوضات مع النادي الكتالوني من أجل التعاقد مع الثنائي خوان ميراندا وخورخي كوينكا.
ويعد خورخي كوينكا أحد أفضل لاعبي برشلونة B والذي قدم أداء رائع رفقة المدرب غارسيا بيمينتا، مما دفع الهولندي رونالد كومان لجلب المدافع الشاب إلى معسكر الفريق تحضيرًا للموسم الجديد.
ومن جانبة عاد الظهير الأيسر خوان ميراندا إلى برشلونة بعد نهاية إعارته مع شالكه الألماني، بعد أن قدم أداء رائع داخل البوندسليغا.
وأشارت الصحيفة أن ألميريا قد طلب من برشلونة ضم كوينكا وميراندا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم، أو الشراء النهائي مع احتفاظ البارسا بخيار إعادة الشراء.
يذكر أن ألميريا قد حل الموسم المنقضي في المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني الدرجه الثانيه برصيد 64 نقطة.
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