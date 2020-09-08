نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يفكر مسؤولو كرة القدم بالنادي الأهلي، بجدية في بيع جيرالدو بنهاية الموسم الجاري ووضعه ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع وذلك في ظل المستوى المتذبذب من اللاعب في الفترة الماضية.
عرض جيرالدو للبيع
ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لتفريغ أمكان اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق من أجل قيد لاعبين آخرين مثل وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي.
ولعب الجناح الأنجولي هذا الموسم مع الأهلي 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.
الجدير بالذكر أن جيرالدو البالغ من العمر 28 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من بريميرو دي أجوستو الأنجولي.
وحقق الأهلي فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
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