نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر أمين عن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز: مش هيكمل! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي تامر أمين على انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى فريق نادي "بيراميدز" لمدة 5 سنوات قائلًا: "رمضان كويس أوي لو كمل 2021 في بيراميدز.. أخره شهرين تلاته أو 4 شهور وبعد كده يطلع بره"، مشيرا إلى أن ما يذكر مجرد توقعات بناء على حالة الجماهير الغاضبة والوسط الرياضي وشخصية رمضان.

وانتقد "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، اليوم الإثنين، الإشارة التي أطلقها "رمضان" في الإعلان الترويجي ويقول فيما معناه "اسكوتوا"، مضيفا: "بتقول لمين اسكت!!.. أنت قاصد تسخن الناس عليك وتولعهم أكثر ما هما مولعين !.. ومتقولوش عقله صغير وسنه صغير".

وأشار الإعلامي إلى أن الفيديو الترويجي لانضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز يضم عبدالله السعيد وعمر جابر وأحمد الشناوي وعلى جبر"، متابعا: "الأهلاوية مش طايقين رمضان صبحي وهو بيتفزهم بالحركة ديه!".

ووجه الإعلامي حديثه للاعب قائلًا: "أنت خسران حتى لو واخد فلوس أكتر من عرض الأهلي.. حسبتك خسرانة لأنك خسرت الناس والبطولات وبعد ما تترك اللعبة مش هتلاقي حد".

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وأعلن نادي بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لعام 2025.

ونشر بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع مصور لتقديم اللاعب تحت عبارة" تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز".

وكان رمضان صبحي قد لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجاري من دوري We المصري، قبل أن تنتهي إعارته من هيدرسفيلد بنهاية يونيو الماضي.

وفضل رمضان صبحي العودة إلى هيدرسفيلد بمجرد انتهاء إعارته، ليبدأ بيراميدز التفاوض مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب وشراء عقده.