الأهلي يتعاقد مع ثنائي هليوبوليس لتدعيم صفوف «سيدات السلة»

رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، كشف عن تعاقد الأهلي مع لاعبتي هليوبوليس، نهى أسامة شتا، وفريدة وائل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات السلة، بداية من الموسم الجديد.

وأوضح عبد القادر أن اللاعبتين وقعتا على عقود الانتقال إلى صفوف «سيدات السلة» بالأهلي، وهما جاهزتان للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة على هاشم بعد نهاية موسمهما الحالي مع فريق هليوبوليس مساء اليوم.

وأشار عبد القادر إلى أن التعاقد مع ثنائي هليوبوليس جاء في إطار خطة دعم فريق «سيدات السلة» بالنادي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.