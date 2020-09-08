ياسر إبراهيم: هدفنا حسم الدوري مبكرًا والتفرغ لـ«إفريقيا»

ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب حرس الحدود، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقال إن الفريق والجهاز الفني حقق المطلوب من المباراة وهو حصد النقاط، والاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب والاحتفاظ ببطولة الدوري.
وأشار ياسر إبراهيم إلى أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة، على غرار مباريات الكئوس بهدف الحسم المبكر للقب، والتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأشاد ياسر إبراهيم بالروح التي يتمتع بها الفريق، مؤكدًا أنه لا فرق بين لاعب أساسي أو احتياطي، وهناك حالة من التكاتف بين اللاعبين، وجميعهم على قلب رجل واحد، يشدون من أزر بعضهم البعض، لاستمرار الانتصارات وتحقيق البطولات في المرحلة المقبلة.
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