رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.
وقال رامي إن الفوز جاء في وقت مثالي أمام منافس قوي قدم مباراة جيدة، وكان خصمًا عنيدًا طوال الوقت، مطالبًا الجماهير بالصبر على الفريق ومساندته في الفترة الحالية للتتويج بالدوري والاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أن جميع عناصر الفريق يعملون بشكل جماعي، ويتحلون بروح المسئولية، ويبذلون كل الجهد لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات، بهدف إسعاد جماهير الفانلة الحمراء.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا مثيرًا على حساب حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة على قمة جدول الدوري، ويحتاج إلى 8 نقاط للتتويج رسميًّا باللقب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رامي ربيعة: حققنا الفوز على خصم عنيد.. وهدفنا إسعاد الجماهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.