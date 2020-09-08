رامي ربيعة: حققنا الفوز على خصم عنيد.. وهدفنا إسعاد الجماهير

رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وقال رامي إن الفوز جاء في وقت مثالي أمام منافس قوي قدم مباراة جيدة، وكان خصمًا عنيدًا طوال الوقت، مطالبًا الجماهير بالصبر على الفريق ومساندته في الفترة الحالية للتتويج بالدوري والاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن جميع عناصر الفريق يعملون بشكل جماعي، ويتحلون بروح المسئولية، ويبذلون كل الجهد لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات، بهدف إسعاد جماهير الفانلة الحمراء.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مثيرًا على حساب حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة على قمة جدول الدوري، ويحتاج إلى 8 نقاط للتتويج رسميًّا باللقب.