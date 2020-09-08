بـ كلمتين فقط .. عبد الله السعيد يعلق على انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

علق عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ونجم منتخب مصر على ضم رمضان صبحي نهائيا لمده 5 سنوات لفريق "الاهرامات". ونشر قائد فريق بيراميدز عبر ستوري الانستجرام " أهلا يا أخي " . أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي. ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

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