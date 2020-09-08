محمد عمار يتحدث عن أول مشاركة مع الإسماعيلي بشكل أساسي

وشارك مدافع الدراويش الشاب وقدم مستوى مميزا ليساهم فى الحفاظ على نظافة شباك فريقه أمام نادى مصر خلال المباراة التى انتهت بانتصار الإسماعيلى برباعية نظيفة.
وأضاف عمار :”الجهاز الفنى يدعمنى بشدة ولم يضع على كاهلى أى ضغوط التى لا أخشاها بطبيعتى ،وأعدهم بأنى سأقاتل فى الملعب من أجل استمرارى بالمشاركة الأساسية مع الفريق".
واستكمل حديثه :”الفريق كان يفتقد لبعض الثقة ، هذا الانتصار سيساهم كثيرا فى تحقيق مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى".
واختتم المدافع الشاب :”سنقاتل أمام النادى الأهلى ،كل لاعب يحلم بالمشاركة فى مثل تلك المباريات لإثبات جدارته فى الدفاع عن قميص فريقه.
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