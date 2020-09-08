الصفقة الأغلى في الدوري السعودي .. النصر يتعاقد رسميًا مع الأرجنتيني مارتينيز

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده بصفة رسمية مع اللاعب الأرجنيتيني جونزالو مارتينيز قادمًا من نادي أتالانتا الأمريكي لمدة 4 سنوات.

وأعلن نادي النصر عن إتمام الصفقة بشكل رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، معلقًا:" وقعت إدارة نادي النصر "قبل قليل" عقدًا رسميًا مع النجم الدولي الارجنتيني غونزالو مارتينيز وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات ،متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي.

وسبق لمارتينيز التتويج بكأس الليبلتادوريس مع فريق ريفير بليت الأرجنتيني.

نادي النصر لم يعلن عن القيمة المادية للصفقة لكن التقارير تشير لإتمامها مقابل 20 مليون دولار، لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي والأمريكي.

ويستعد نادي النصر لاستكمال مشواره في دوري أبطال آسيا هذا الشهر في قطر.