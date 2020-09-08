رامي ربيعة: خط دفاع النادي الأهلي على قلب رجل واحد وهذا سبب تأخر الفوز

يرى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن تكتل دفاعات الخصوم هو سبب تأخر انتصارات الفريق الأحمر فى مباريات الدوري الأخيرة . وقال ربيعة عقب المباراة في قناة الأهلي: "لا نلعب بشكل بطيء ولكن نقابل دفاعات متكتلة وفي النهاية لياقة الفريق تحسم الفوز لصالحنا، نلعب بتركيز من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة والبعض يرى أن مستوى الفريق تراجع ولكننا نستطيع الفوز". وأكمل "نسعى لحسم الدوري والتركيز في إفريقيا من أجل الفوز باللقب". وأتم تصريحاته "جميعنا على قلب رجل واحد في خط الدفاع سواء ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف أو حتى الثنائي المصاب سعد سمير أو محمود متولي".

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