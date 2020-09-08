محمد هاني: أنا مش ناشئ وانتقادات أطفال السوشيال ميديا متشغلنيش

أكد محمد هاني ظهير أيمن الأهلي أن الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة كان مهمًا في طريق حسم لقب الدوري المصري.

وقال هاني عبر قناة الأهلي : "أشكر زملائي على تحقيق الفوز والمجهود الكبير الذي قدمه الفريق والروح القتالية التي أظهرناها".

وأضاف: "لا أهتم بالانتقادات ووصفي بالناشئ أمر لا يحزنني لأن من يكتب هذا الكلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أطفال على السوشيال ميديا لا ولا تشغلني انتقاداتهم".

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حرس الحدود بثنائية دون رد بالجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة واقترب الفريق الأحمر بقوة من حسم اللقب.