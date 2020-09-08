مجدي عبدالغني: جيرالدو لا يستحق أن يكون لاعبًا فى الأهلي

أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لا يليق اللعب بقميص القلعة الحمراء، مشددا على أنه أثبت عدم جدارته بسبب ضعف مستواه.
وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "جيرالدو أثبت أنه ليس على قدر النادي الأهلي ومن أقل اللاعبين مستوي، ولا يستحق التواجد على الإطلاق فى قائمة القلعة الحمراء".
وأضاف: "النادي الأهلي فريق كبير لا يمكن أن يتعاقد مع لاعب أجنبي من أجل تجربته، وعلى مسئولي لأهلي التفكير فى الاستغناء عن الأنجولي فى الموسم المقبل".
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