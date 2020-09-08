أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن ثنائية محمود متولي ورامي ربيعة في دفاع الفريق الأحمر هى الأفضل من وجهة نظره.
وقال الحضري في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أعتقد أن ثنائية ياسر إبراهيم وربيعة ليست الأفضل لقيادة دفاع الأهلي، ولو كُنت حارس الفريق هكون متطمن أكتر في وجود ثنائية متولي وربيعة".
وأضاف: "لو هتلعب أمام الأهلي مباراة دفاعية هتخسر هتخسر لإن طبيعي هيتوجد أخطاء في أي توقيت من المباراة، وأختلف مع تغيير طريقة اللعب في مباراة اليوم عن المباريات السابقة لحرس الحدود".
وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدفين دون رد ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حصد لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحضري: ثنائية متولي وربيعة الأفضل في دفاع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.