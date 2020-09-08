الحضري: ثنائية متولي وربيعة الأفضل في دفاع الأهلي

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن ثنائية محمود متولي ورامي ربيعة في دفاع الفريق الأحمر هى الأفضل من وجهة نظره.

وقال الحضري في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أعتقد أن ثنائية ياسر إبراهيم وربيعة ليست الأفضل لقيادة دفاع الأهلي، ولو كُنت حارس الفريق هكون متطمن أكتر في وجود ثنائية متولي وربيعة".

وأضاف: "لو هتلعب أمام الأهلي مباراة دفاعية هتخسر هتخسر لإن طبيعي هيتوجد أخطاء في أي توقيت من المباراة، وأختلف مع تغيير طريقة اللعب في مباراة اليوم عن المباريات السابقة لحرس الحدود".

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدفين دون رد ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حصد لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.