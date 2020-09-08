مروان محسن: التوفيق غاب عني أمام الحرس ونسعى لحسم الدوري مبكرا

أكد مروان محسن، مهاجم فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الإجهاد ظهر على لاعبي الفريق الأحمر خلال مواجهة حرس الحدود، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.
وقال محسن في تصريحات عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس:" كان في إجهاد واضح في المباراة، قدرنا نصنع العديد من الفرص وتم استثمارها في هدفين".
وأوضح، أن التوفيق غاب عنه في مباراة حرس الحدود، ومن جانبه يحاول تقديم كل ما لديه من أجل التسجيل والمساهمة في فوز الفريق.
وأشار إلى أن جميع اللاعبين قدموا مباراة قوية حتى أخر دقيقة وحسموا المواجهة لصالحهم وحصد الثلاث نقاط، متمنيا أن يستمر على الأداء بنفس المستوى في المباريات المقبلة.
وأكد ضغط المباريات يؤثر على أداء اللاعبين ونحاول تخطى ذلك، لافتا إلى أن الأهلي يخوض كل مواجهة سواء في الدوري أو أفريقيا بشكل منفصل ويسعى دائما لتحقيق الفوز.
وأتم مهاجم الأهلي:" كل مباراة نخوضها كبطولة ونركز في كل لقاء ونسعى لحسم الدوري مبكرًا قبل العودة للمنافسة في أفريقيا".
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