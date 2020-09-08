عن سعادته البالغة بالانضمام لـ الفريق، حيث تم الإعلان اليوم عن تفاصيل الصفقة في مؤتمر صحفي.
وأعلن نادي بيراميدز، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميًا؛ قادمًا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، مقطع فيديو تشويقيًا صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.
ويعد رمضان صبحي ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادًا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
ونعرض لكم صورًا من تقديم رمضان صبحي لاعبًا جديدًا لـ بيراميدز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طموح جديد.. رمضان صبحي يواصل احتفاله بـ الانضمام لـ بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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