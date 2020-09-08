ميدو: تعجبني شجاعة كارتيرون في الزمالك

أثنى أحمد حسام ميدو على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مشددا على أنه كانت لديه الشجاعة المميزة التي جعلته يقوم بتصعيد عدد من الناشئين الذين خاضوا عددا من المباريات رفقة الفريق الأول.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تعجبني شجاعة كارتيرون في الزمالك وذلك في سياسة تصعيد الناشئين وخوضهم للمباريات رفقة الفريق الأول".
وأضاف: "ما يفعله كارتيرون حاليا سيفيد الزمالك لسنوات وشجاعته في اتخاذ هذا القرار بذلك التوقيت يجعلنا نوجه له التحية".
وختم حديثه قائلا: "واقعية كارتيرون كانت سببا في نجاحه مع الزمالك وشجاعته كذلك سوف تتسبب في إفادة الزمالك بهؤلاء اللاعبين الشباب الذين يكتسبون الخبرات".
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