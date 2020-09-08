مش فارق ولا مؤثر.. مجدي عبدالغني عن انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز لن يؤثر على القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالغني، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النادي الأهلي فريق كبير ولن يقف على أى لاعب، ورحيل رمضان صبحي لن يؤثر على المارد الأحمر خلال الفترة القادمة فهو يملك العديد من النجوم والبدائل".
وأضاف: "رمضان يملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة للغاية وسيكون بالطبع إضافة كبيرة لنادي بيراميدز فى الموسم المقبل".
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