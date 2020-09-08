مهندس بناء الفرص.. ميدو: الأهلي يحتاج مشاركة صالح جمعة

أكد أحمد حسام ميدو، أن فريق الكرة الأول بنادي الأهلي في حاجة إلى عودة صالح جمعة؛ للمشاركة في المباريات، من أجل إتمام عملية خلق الفرص بالشكل الأمثل.

وقال ميدو في تصريحاته التلفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "تشكيل 4-4-2 يحتاج إلى لاعب حيوي في وسط الملعب مثل فرجاني ساسي أو صالح جمعة لو في حالته، لكن ثنائية حمدي وديانج في غياب مُهاجم متحرك يصعَّب عملية خلق الفُرص".

وأضاف "الأهلي في حاجة إلى عودة صالح جمعة لإتمام عملية خلق الفرص التي كانت غائبة اليوم أمام حرس الحدود".

وكان الأهلي فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم.