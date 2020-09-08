الأهلي يكشف مدى جاهزية ثلاثي الفريق المصاب لخوض المباريات المقبلة

كشف سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد جاهزية الثلاثي "حسين الشحات ومحمد محمود وسعد سمير، لخوض المباريات مع القلعة الحمراء.

وفاز فريق الكرة بالأهلي، مساء الإثنين، على حساب منافسه حرس الحدود بنتيجة 2-0، ليواصل صدارته لجدول الدوري المصري برصيد 68 نقطة.

وقال سامي قمصان في تصريحات إذاعية عبر أثير الشباب والرياضة: "محمد محمود أمامه أسبوع أو 10 أيام ليعود إلى الفريق".

واستطرد: "حسين الشحات نفس الأمر، شارك معنا في التدريبات ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت وتقريبًا شهر للعودة، وسعد سمير نفس الأمر، وخلال شهر سيعود الثلاثي من جديد".

وواصل: "التغيرات كلها كانت مؤثرة جدًا في مباراة الأمس، وكنا نعلم أن حرس الحدود سيلعب بخمسة لاعبين في الدفاع، ولذلك دفعنا بالثنائي مروان محسن وأليو بادجي، وقدمنا شوطا ثانيا مميزا، وكانت لدينا فرص كثيرة وكان من جانب واحد".

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وتابع: "عند مواجهة الفرق المهددة بالهبوط تكون المباريات أصعب، وتكون هناك رغبة في الحصول على نقطة من النادي الأهلي، ونحن نلعب لآخر وقت في المباراة، هذه خبرات وقدرات اللاعبين الكبار".

وأضاف: "كرة مروان محسن في الشوط الأول إذا جاءت هدفا؛ لشكلت فارقا معنا بشكل كبير، وكنا نريد فك هذا التكتل بأشياء مهارية وهو ما حدث، والفرق الدفاعية تحتاج إلى حلول سريع".

وأوضح مدرب الأهلي: "لدينا فارق كثيرة من النقاط وهذا يعطي لنا أريحية، وفايلر المدير الفني يريد أن يرى أفكار جديدة وطريقة وحلول لعب جديدة، وارد جدًا في مباريات إفريقيا أن تحتاج إلى اللعب بثنائي هجومي".

وبسؤاله عن إعطاء الفرصة للاعبين الصغار؟، أجاب: "أكيد هذا سيحدث ونعمل على أكثر من اتجاه، ونريد إنهاء المباريات مبكرًا، وظروف المباراة أحيانًا لا تساعد، واليوم الفوز جاء متاخرًا في الدقيقة 85".

واختتم: "كان من الصعب إشراك لاعب ناشئ لا يقدر على تحمل هذه الضغوطات والتكتلات الدفاعية، بعد المباريات المقبلة والحصول على الـ8 نقاط وحسم الدوري، سيكون هناك فرصة للاعبين الصغار".